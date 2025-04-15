Политика Дональд Трамп заявил, что не считает себя причастным к войне в Украине

2025-04-15 10:26

Президент США Дональд Трамп не считает себя причастным к войне в Украине. Такое заявление он сделал в собственной соцсети Truth Social.

Он в очередной раз обвинил бывшего американского лидера Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского в том, что они "позволили начаться" полномасштабной войне россии против Украины.

По его словам, "война между россией и Украиной – это война Байдена, а не моя", и во время своего первого президентского срока он "не имел никаких проблем с тем, чтобы предотвратить" её.

"Президент Зеленский и Джо Байден сделали абсолютно ужасную работу, позволив этому фарсу начаться. Было так много способов предотвратить ее начало. Но это в прошлом. Теперь мы должны сделать так, чтобы это прекратилось, и как можно скорее", – написал президент США.

Трамп также утверждает, что "старательно работает над тем, чтобы остановить смерть и разрушение".