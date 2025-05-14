Политика Премьер Грузии написал письмо с жалобами Трампу, но в Белом доме его проигнорировали

2025-05-14 11:28

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал письмо президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Венсу. Он опубликовал текст письма на грузинском языке на своей странице в Facebook, перевод и пересказ его содержания приводит Эхо Кавказа.

В письме премьер-министр Грузии указывает на "близость взглядов" администрации Белого дома и грузинской власти и одновременно жалуется, что между ними и официальным Тбилиси до сих пор не было никаких контактов. Кобахидзе надеется на "искреннюю борьбу" Трампа с "глубинным государством" и перезагрузку двусторонних отношений при новой администрации.

Он напомнил о своем предыдущем письме президенту США и публичных заявлениях, в которых говорил о готовности грузинской власти начать "обновленное стратегическое партнерство с США с чистого листа", и упрекает, что на все это не было ответа и между властью Грузии и США до сих пор не было контактов на высоком уровне.

Как отмечает Кобахидзе, Грузия годами была "надежнейшим партнером США в сложном регионе". Он вспомнил участие Грузии в миссиях США в Ираке и Афганистане, утверждая, что в целом эта помощь сэкономила США большие средства, чем стоимость помощи для Грузии.

В то же время премьер-министр Грузии указал, что не считает помощью ту, что "предоставлялась для спасения режима Саакашвили" и "финансирование через посольство США, USAID, NED, фонд Сороса и другие структуры программ, направленных на радикализацию общества, подрыв имиджа православной церкви, продвижение гендерной и ЛГБТ-пропаганды".

"С учетом всего этого и продолжающейся готовности Грузии восстановить стратегическое партнерство, молчание новой администрации выглядит непонятно", - пишет Ираклий Кобахидзе.

Также он указал на "идеологическую близость" администрации Трампа и грузинской власти.

"У нас полностью совпадают оценки относительно войны в Украине, гендерной и ЛГБТ-пропаганды. Мы открыто говорили о преступной деятельности Deep State, USAID, NED и других структур за несколько лет до того, как вы сделали аналогичные заявления", - отмечает грузинский премьер.

Он пожаловался, что применённые при администрации Байдена санкции против грузинских чиновников до сих пор действуют, а недавно в Конгрессе приняли закон MEGOBARI - и упрекает, что у Трампа никак не попытались его остановить (подробнее об этом – в статье "Удар из Вашингтона: что изменит одобрение Конгрессом США законопроекта о поддержке Грузии").

Также Кобахидзе жалуется на проевропейских протестующих, которые продолжают выходить на улицы Тбилиси, называя их "подготовленными и финансируемыми USAID и NED".

В то же время грузинский премьер заявляет, что "сохраняет оптимизм" и надеется на "победу Трампа в противостоянии с глубинным государством" и начало "нового этапа стратегического сотрудничества с США".