Политика Дональд Трамп объявил недействительными решения Джо Байдена в его последний день на посту

2025-03-18 09:25

Президент США Дональд Трамп заявил, что помилования его предшественником Джо Байденом в последний день на посту недействительны. Более того, действующий президент Америки считает, что Байден даже не знал, что за помилования подписывает. Об этом говорится в его сообщении в соцсети Truth Social.

"Помилования", которые сонный Джо Байден даровал, объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку их подписал автоматический прибор, воспроизводящий подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал! Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление", - заверил американский лидер, однако без предоставления никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Право помилования уже давно считается одним из наиболее абсолютных полномочий президента – и суды неохотно устанавливают какие-либо ограничения на то, как оно предоставляется. Трамп признал, что суды должны в конечном итоге принимать решения по обоснованности помилования, но его комментарии открывают возможность того, что минюст США сможет попытаться преследовать некоторых из крупнейших политических противников президента.

Наомним, в декабре 2024 года Джо Байден объявил, что помиловал своего сына Хантера Байдена, которому в этом месяце вынесли приговор за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и налоговыми правонарушениями.