В десяти штатах США резко снизился уровень заражения коронавирусом

В десяти американских штатах, где граждан во время пандемии обязали носить защитные маски, уровень госпитализаций инфицированных COVID-19 существенно снизился. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
Положительная динамика зафиксирована в таких штатах, как Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо и Орегон.
Число госпитализаций зараженных коронавирусом упало на 5% уже через три недели после введения требования о ношении масок.
По состоянию на данное время это правило распространяется на жителей 31 штата и Вашингтона. Следовательно, уровень госпитализаций среди американцев возрастной категории 18-64 лет там так же стал значительно меньше.
"На индивидуальном уровне профилактическая польза от пользования маской растет, поскольку все больше людей используют маски последовательно и правильно", – заключили исследователи.
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