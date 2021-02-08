Коронавирус В десяти штатах США резко снизился уровень заражения коронавирусом

2021-02-08 13:45

В десяти американских штатах, где граждан во время пандемии обязали носить защитные маски, уровень госпитализаций инфицированных COVID-19 существенно снизился. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

 Положительная динамика зафиксирована в таких штатах, как Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо и Орегон.

Число госпитализаций зараженных коронавирусом упало на 5% уже через три недели после введения требования о ношении масок.

По состоянию на данное время это правило распространяется на жителей 31 штата и Вашингтона. Следовательно, уровень госпитализаций среди американцев возрастной категории 18-64 лет там так же стал значительно меньше.

"На индивидуальном уровне профилактическая польза от пользования маской растет, поскольку все больше людей используют маски последовательно и правильно", – заключили исследователи.

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