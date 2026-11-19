Світ Серія масштабних технологічних збоїв у США показала реальну вразливість цифрових систем

2026-11-19 16:16

Серія масштабних технологічних збоїв у США: за шість днів проблеми виникли в авіації, банках, Microsoft і навіть розвідувальній мережі.

Протягом останніх днів у США зафіксували низку серйозних технічних інцидентів:

12 листопада — глобальний збій Microsoft. Проблеми з Outlook, Teams, Copilot та іншими сервісами охопили 74 країни.

13 листопада — через несправність мережі авіадиспетчерів у США тимчасово обмежили польоти. Проблеми виникли у 17 із 22 центрів управління повітряним рухом.

13 листопада — збої також торкнулися Workday, системи для управління персоналом і зарплатами.

16 листопада — клієнти найбільших американських банків, зокрема JPMorgan Chase, Bank of America та Wells Fargo, повідомляли про проблеми з рахунками й переказами.

16 листопада — United Airlines затримала вильоти приблизно на півтори години через несправність системи передачі даних про вагу та баланс літаків.

17 листопада — повідомляється про збій у NSA Net — закритій мережі Агентства національної безпеки США для обміну засекреченою інформацією. Причини та масштаби інциденту з’ясовують.

Серія подій демонструє, наскільки вразливою може бути критична інфраструктура.

Несправність окремих технологічних систем здатна спричинити масштабні перебої в роботі цілих галузей.

Чи пов’язані ці інциденти між собою — наразі невідомо. Підстав стверджувати про сплановану атаку немає.