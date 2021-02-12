Украина Как реально снизить расходы на отопление и коммунальные услуги

2021-02-12 13:45

В Украине в февральских платежках за январь в среднем стоимость отопления одного квадратного метра составит 33 грн, при этом в тех домах, которые утеплили по инициативе жильцов, можно платить 23 грн.

Об этом на примере Киева рассказал зам столичного главы Петр Пантелеев, говорится в сообщении на сайте ведомства. К примеру, отопление квартиры в 50 квадратных метров по действующим тарифам обходится в 1650 грн. Если же утеплить дом, можно платить всего 1150 грн (на 500 грн меньше).

"Установка теплового пункта в доме, замена окон и дверей, утепление фасада и другие работы способны уменьшить теплопотребления и расходы на коммунальные услуги на 40-50%", – пояснил Пантелеев.

В столице работают две муниципальные программы софинансирования, по условиям которых город оплачивает 70% стоимости энергоэффективных работ – "70/30" и "Капремонты". Участие в последней могут принять все дома, в том числе и те, где ОСМД или ЖСК не созданы.

"Около 600 домов провели различные виды энергоэффективных работ в рамках программ софинансирования. Эти дома всего за несколько лет сэкономили почти 200 млн грн на отоплении и горячей воде", – сообщил Петр Пантелеев.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире