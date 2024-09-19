Жизнь Готовьте кошельки: когда ожидать скачка тарифов на коммунальные услуги

2024-09-19 20:48

В Украине скоро могут начаться изменения в тарифах на ключевые коммунальные услуги. Несмотря на то, что с начала полномасштабной войны цены на водоснабжение, природный газ, горячую воду и отопление оставались неизменными, власти планируют начать их корректировку.

Об этом говорится в прогнозе Национального банка Украины.

НБУ предполагает, что повышение тарифов на природный газ, тепло и горячую воду начнется еще до завершения военного положения. Регулятор прогнозирует постепенное повышение тарифов до экономически обоснованного уровня в течение 2025-2026 годов.

Необходимость пересмотра тарифов обусловлена ​​накоплением проблем в энергетическом секторе, в том числе ущербом от атак на объекты энергетической инфраструктуры. НБУ предостерегает, что дальнейшее сдерживание тарифов может оказаться опасным для экономики.

Повышение тарифов может привести к усилению инфляционного давления и трудности в балансировке государственного бюджета. Однако Украина обязалась перед Международным валютным фондом (МВФ) постепенно повышать тарифы на коммунальные услуги, приближая их к экономическим реалиям.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, за последний год (август 2023 – август 2024) общий рост тарифов на коммунальные услуги составил 18,5%. Больше всего подорожала электроэнергия - почти на 64%. Другие услуги ЖКХ также претерпели повышение: управление многоквартирными домами - на 9%, вывоз мусора - на 5,4%, содержание и ремонт жилья - почти на 4%.