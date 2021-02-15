Спорт Первая ракетка Украины Элина Свитолина обидно вылетела с Australian Open-2021

2021-02-15 11:15

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open-2021. В матче четвертого круга она проиграла американке Джессике Пегуле - 4:6, 6:3, 3:6.

Элина Свитолина неудачно начала матч и в первом сете у нее не было ни одного брейкпойнта, тогда как Пегуле хватило реализовать один из четырех в седьмом гейме.

Во втором сете американка стала больше ошибаться, чем воспользовалась Свитолина и забрала сет в свою пользу, но в третьем ситуация вернулись к тому, что было в начале игры.

В решающем сете Пегула лидировала с брейком 4:1, Свитолиной удалось сократить отставание до 3:4, но затем украинка потеряла еще один гейм на своей подаче.

В четвертем матчболе Пегула оформила первый в своей карьере выход в четвертьфинал турнира Большого шлема.

Игра продолжалась 1 час 58 минут. На счету Свитолиной 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7, тогда как у Пегулы 4 эйса, 2 двойных ошибки и 4 из 14 реализованных брейк-пойнта.

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