Спорт Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с волевой победы на турнире в Майами

2021-03-26 11:39

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 в мировом рейтинге) стартовала с волевой победы над Шелби Роджерс (№52) со счетом 2:1 (3:6, 7:5, 6:3) на турнире серии WTA 1000 в Майами.

 В начале матча теннисистки вели упорную борьбу на каждой подаче. Украинке удалось сделать брейк и выйти вперед (3:2), но американка перевернула ход первого сета, выиграв четыре гейма подряд.

После этого Свитолина вызвала на корт врача, поскольку испытывала проблемы с запястьем. Она сумела продолжить поединок. Во второй партии обе спортсменки неудачно играли на своих подачах, в результате чего украинка сделала четыре брейка, а ее соперница – три. Это и стало решающим моментом сета.

В заключительном сете все сложилось в пользу нашей соотечественницы. Она реже ошибалась и снова сделала на один брейк больше, чем Роджерс.

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