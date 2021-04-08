Где в Украине с сегодняшнего дня усилили карантин - полный список ограничений
2021-04-08 15:04
В Херсонской области – единственной, находящейся в желтой зоне - местные власти решили усилить карантин. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.
В области запретили:
- принимать посетителей в кафе и ресторанах (разрешено работать на доставку и "на вынос");
- работу ТРЦ и других непродовольственных магазинов;
- работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- работу спортзалов и фитнес-центров (разрешено тренироваться спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам);
- проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);
- работу непродовольственных рынков;
- работу детских садов;
- перевозки пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%;
Что НЕ запретили:
- работу финансовых учреждений;
- работу почты;
- работу автозаправочных комплексов;
- работу ветеринарных клиник;
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
- деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования;
- работу парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
- Также на усиленный вариант карантина с сегодняшнего дня перешли в Тернополе и Чернигове.
В Тернополе ввели следующие ограничения:
- на входе в ТРЦ должны будут дежурить работники центра и сотрудник правоохранительных органов для контроля за соблюдением карантинных мер;
- работа ТРЦ запрещена;
- отменены все массовые мероприятия за исключением официальных спортивных, которые включены в Единый календарный план мероприятий Украины;
- все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.
С 12 апреля вводят следующие карантинные меры:
- ученики 5-11 классов, ПТУ и внешкольного образования переходят на дистанционную форму обучения. Младшие классы будут учиться в обычной форме;
- проведение практических занятий в мастерских, лабораториях только группами до 15 учащихся;
- все кафе и рестораны могут работать только на открытых летних площадках или предоставлять еду "на вынос".
В Чернигове с сегодняшнего дня запрещено:
- посещение всех учреждений культуры (театры, кинотеатры, музеи);
- проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 кв. м на одного человека;
- проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий, где будут более десяти человек;
- посещение бассейнов, спортивных сооружений;
- запрещается находиться без маски на площадях общего пользования: улицах, скверах и.т.д.