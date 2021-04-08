Коронавирус Где в Украине с сегодняшнего дня усилили карантин - полный список ограничений

2021-04-08 15:04

В Херсонской области – единственной, находящейся в желтой зоне - местные власти решили усилить карантин. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

В области запретили:

принимать посетителей в кафе и ресторанах (разрешено работать на доставку и "на вынос");

работу ТРЦ и других непродовольственных магазинов;

работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

работу спортзалов и фитнес-центров (разрешено тренироваться спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам);

проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);

работу непродовольственных рынков;

работу детских садов;

перевозки пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%;

Что НЕ запретили:

работу финансовых учреждений;

работу почты;

работу автозаправочных комплексов;

работу ветеринарных клиник;

деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования;

работу парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Также на усиленный вариант карантина с сегодняшнего дня перешли в Тернополе и Чернигове.

В Тернополе ввели следующие ограничения:

на входе в ТРЦ должны будут дежурить работники центра и сотрудник правоохранительных органов для контроля за соблюдением карантинных мер;

работа ТРЦ запрещена;

отменены все массовые мероприятия за исключением официальных спортивных, которые включены в Единый календарный план мероприятий Украины;

все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.

С 12 апреля вводят следующие карантинные меры:

ученики 5-11 классов, ПТУ и внешкольного образования переходят на дистанционную форму обучения. Младшие классы будут учиться в обычной форме;

проведение практических занятий в мастерских, лабораториях только группами до 15 учащихся;

все кафе и рестораны могут работать только на открытых летних площадках или предоставлять еду "на вынос".

В Чернигове с сегодняшнего дня запрещено: