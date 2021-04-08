Коронавирус Где в Украине с сегодняшнего дня усилили карантин - полный список ограничений

2021-04-08 15:04

В Херсонской области – единственной, находящейся в желтой зоне - местные власти решили усилить карантин. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

В области запретили:

  • принимать посетителей в кафе и ресторанах (разрешено работать на доставку и "на вынос");
  • работу ТРЦ и других непродовольственных магазинов;
  • работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
  • работу спортзалов и фитнес-центров (разрешено тренироваться спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам);
  • проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);
  • работу непродовольственных рынков;
  • работу детских садов;
  • перевозки пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%;

Что НЕ запретили:

  • работу финансовых учреждений;
  • работу почты;
  • работу автозаправочных комплексов;
  • работу ветеринарных клиник;
  • деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
  • деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования;
  • работу парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
  • Также на усиленный вариант карантина с сегодняшнего дня перешли в Тернополе и Чернигове.

В Тернополе ввели следующие ограничения:

  • на входе в ТРЦ должны будут дежурить работники центра и сотрудник правоохранительных органов для контроля за соблюдением карантинных мер;
  • работа ТРЦ запрещена;
  • отменены все массовые мероприятия за исключением официальных спортивных, которые включены в Единый календарный план мероприятий Украины;
  • все богослужения и другие религиозные обряды можно проводить только на улице возле церкви.

С 12 апреля вводят следующие карантинные меры:

  • ученики 5-11 классов, ПТУ и внешкольного образования переходят на дистанционную форму обучения. Младшие классы будут учиться в обычной форме;
  • проведение практических занятий в мастерских, лабораториях только группами до 15 учащихся;
  • все кафе и рестораны могут работать только на открытых летних площадках или предоставлять еду "на вынос".

В Чернигове с сегодняшнего дня запрещено:

  • посещение всех учреждений культуры (театры, кинотеатры, музеи);
  • проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 кв. м на одного человека;
  • проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий, где будут более десяти человек;
  • посещение бассейнов, спортивных сооружений;
  • запрещается находиться без маски на площадях общего пользования: улицах, скверах и.т.д.
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