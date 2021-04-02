ПОЛНЫЙ СПИСОК Где в Украине с 3 апреля ужесточают карантин и что будет запрещено
2021-04-02 10:03
В Полтавской области с 3 по 17 апреля ужесточат карантин. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.
Так, с ближайшей субботы запрещается:
- Работа заведений общепита. Исключение - доставка и на вынос. Рестораны в гостиницах могут работать с 6:00 до 23:00, обслуживание в номерах – круглосуточно;
- работа ТРЦ и развлекательных заведений, заведений культуры;
- работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;
- работа непродовольственных рынков;
- проведение массовых мероприятий;
- посещение учебных заведений. Исключения: студенты 6 курса и интерны, которые получают медобразование и помогают в борьбе с коронавирусом; воспитанники детсадов; 1−4 классы школ; спецшколы и учебно-реабилитационные центры.