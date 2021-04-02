Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК Где в Украине с 3 апреля ужесточают карантин и что будет запрещено

2021-04-02 10:03

В Полтавской области с 3 по 17 апреля ужесточат карантин. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Так, с ближайшей субботы запрещается:

  • Работа заведений общепита. Исключение - доставка и на вынос. Рестораны в гостиницах могут работать с 6:00 до 23:00, обслуживание в номерах – круглосуточно;
  • работа ТРЦ и развлекательных заведений, заведений культуры;
  • работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;
  • работа непродовольственных рынков;
  • проведение массовых мероприятий;
  • посещение учебных заведений. Исключения: студенты 6 курса и интерны, которые получают медобразование и помогают в борьбе с коронавирусом; воспитанники детсадов; 1−4 классы школ; спецшколы и учебно-реабилитационные центры.
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В Украине за сутки подтвердилось почти 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом 2021-04-02 09:40
Карантинные ограничения с 5 апреля: как в Киеве будет работать метро 2021-04-01 17:20