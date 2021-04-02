Коронавирус ПОЛНЫЙ СПИСОК Где в Украине с 3 апреля ужесточают карантин и что будет запрещено

2021-04-02 10:03

В Полтавской области с 3 по 17 апреля ужесточат карантин. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Так, с ближайшей субботы запрещается: