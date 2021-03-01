Коронавирус В "красную" зону карантина внесли три области Украины - где и как будет усилен карантин

2021-03-01 14:14

МОЗ Украины обновил список "красной", "оранжевой" и "желтой" зон эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом, госпитализации и загруженности больниц.

Согласно данным, опубликованным на сайте Минздрава, в "красную" зону попали Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В этих регионах (в Житомирской области с 3 марта) запрещено:

принимать посетителей заведениям общественного питания, кроме работы на вынос

работать развлекательным заведениям - кинотеатрам, театрам, ночным клубам, дискотекам и тому подобное

проводить массовые мероприятия (религиозные, культурные, спортивные и т. д.)

очное обучение учеников 5-11 классов

Еще 9 областей оказались в "оранжевой" зоне: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Ровенская и Тернопольская

Все остальные регионы, включая столицу и Киевскую область, находятся в "желтой" зоне.

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