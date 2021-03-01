В "красную" зону карантина внесли три области Украины - где и как будет усилен карантин

МОЗ Украины обновил список "красной", "оранжевой" и "желтой" зон эпидопасности по показателям заболеваемости коронавирусом, госпитализации и загруженности больниц.
Согласно данным, опубликованным на сайте Минздрава, в "красную" зону попали Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
В этих регионах (в Житомирской области с 3 марта) запрещено:
Еще 9 областей оказались в "оранжевой" зоне: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Ровенская и Тернопольская
Все остальные регионы, включая столицу и Киевскую область, находятся в "желтой" зоне.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире