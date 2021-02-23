Украина Школьник из Днепра устроил языковой скандал национального масштаба

2021-02-23 08:38

Делегация военнослужащих из разных регионов Украины на русском агитировала старшеклассников Днепра поступать в их вузы. Единственным, кто обратил на это внимание и потребовал выполнять закон, оказался подросток.

Агитация проходила в основном на русском языке. Хотя, согласно недавно вступившему в силу языковому закону, военнослужащие относятся к тем, кто в обязательном порядке должен разговаривать на украинском языке. Их об этом попросил один из учеников Михайло Пономаренко, на что услышал едва не оскорбления в свой адрес, что «он самый умный, самый принципиальный, и, вообще, пришли гости, которые хотят говорить по-русски».

Возмущенный отец мальчика написал об этом инциденте на своей странице в Фейсбук.

Отец школьника по данной ситуации обратился в Самарский районный военкомат, который выступал инициатором и организатором так называемого патриотического урока. Там ему пообещали, что ответственный за мероприятие человек с ними свяжется. Но пока этого не произошло.

Также Алексей обратился к директору СШ№11, которая полностью его поддержала. Руководитель учебного учреждения провела воспитательную работу с учителями и военнослужащими и заверила, что полностью находится на стороне сына.

Источник: nashemisto.dp.ua

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