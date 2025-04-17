Политика Власти Дании приняли смелое решение отправить своих военных на учения в Украину

2025-04-17 16:43

Командование Вооруженных сил Дании планирует отправить своих военных на учения в Украину, чтобы перенять опыт ВСУ в противодействии дронам. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Дании генерал-майор Петер Бойсен, сообщает TV 2.

"Мы отправляем туда несколько команд и увидим, какой опыт имеют украинцы – из первых уст", сказал он.

По словам Бойсена, в Украину отправят несколько групп военнослужащих из разных подразделений датской армии. Они будут невооруженными и будут иметь целью не боевое участие, а обучение и обмен опытом.

Точное количество учебных курсов пока не определено, но уже известно, что они продлятся от одной до двух недель. Учеба может состояться уже этим летом.

Тем временем инициатива уже вызвала реакцию рашистов. российское посольство в Дании заявило, что такое участие "втягивает Данию все глубже в конфликт" и "провоцирует дальнейшую неконтролируемую эскалацию".

В свою очередь Бойсен подчеркнул, что датские военные будут дислоцированы на безопасном расстоянии от линии фронта – вероятно, поблизости одного из учебных центров на западе Украины.

"Они должны проходить обучение далеко от линии фронта, например, во Львове на Западной Украине. И если произойдет ракетная атака, украинцы имеют действительно хорошие системы предупреждения и хорошие укрытия. Я сам провел время в одном из них в Киеве", – заявил он.