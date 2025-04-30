ВОЙНА В Украине ГБР выявила полицейского и бывшего работника ТЦК, которые за $20 тыс продавали уклонистам документы

2025-04-30 12:30

На Донеччине раскрыли преступную группу, в которую входили правоохранитель и экс-работник ТЦК. Они за $20 тысяч изготавливали поддельные военно-учетные документы, позволяющие уклониться от мобилизации и выехать за границу. Об этом сообщает прессслужба ГБР.

"Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум участникам преступной группы из Донецкой области, которые за 20 тысяч долларов организовывали изготовление поддельных военно-учетных документов для уклонения от мобилизации и выезда за границу", - отметили в сообщении.

В состав группы входили сотрудник правоохранительного органа и бывший сотрудник одного из территориальных центров комплектования.

Злоумышленники подыскивали клиентов и изготавливали им поддельные военно-учетные документы с печатью образца 2019 года и подписью тогдашнего военного комиссара. Также на основании поддельных постановлений ВВК о непригодности в Единый электронный реестр Оберег вносились ложные сведения.

Двум участникам преступной группы сообщили о подозрении в организации незаконного переправления лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц по ч. 3 ст. 332 УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет. Подозреваемых отправили под круглосуточный домашний арест.