Жизнь ГБР завершило досудебное расследование факта закупки некачественных консервов для военных

2025-02-22 09:32

ГБР завершило досудебное расследование в отношении заместителя командира воинской части в Кировоградской области, который закупил некачественные мясные консервы для бойцов почти на 1 млн грн., сообщает пресс-служба ГБР.

Замкомандира воинской части, ответственный за обеспечение продовольственного резерва, заключил соглашение с частным предпринимателем на поставку 300 тонн мясных консервов. Однако должностное лицо не проверило качество продукции, которая не отвечала определенным нормам, и планировало отправить ее бойцам. Благодаря превентивной работе ГБР удалось предотвратить возможное массовое отравление бойцов.

Правоохранители провели лабораторные исследования, которые показали, что консервы не отвечают требованиям ДСТУ и опасны для потребления.

Заместитель командира отстранен от должности. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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