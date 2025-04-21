Мир Пентагон объявил о начале ротации почти 6000 американских военных в Восточной Европе

2025-04-21 13:32

Министерство обороны США объявило о плановой ротации около 6000 американских военнослужащих в Восточной Европе летом этого года. Это произойдет в рамках операции Atlantic Resolve, которая продолжается с 2014 года и направлена на поддержку союзников по НАТО.​ Об этом свидетельствуют данные на сайте Минобороны США.

Согласно официальному заявлению Пентагона, ротация затронет несколько бригад пехотных дивизий. Армейцев разместят на девятимесячный срок в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и странах Балтии. Это является частью усилий США по демонстрации приверженности коллективной безопасности и поддержке стабильности в регионе.​

Операция Atlantic Resolve была инициирована в ответ на действия России в Украине и предусматривает регулярные ротации американских войск в Восточной Европе для проведения совместных учений и укрепления обороноспособности союзников.​

Этот шаг происходит на фоне сообщений о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе. В марте 2025 года шведская газета Expressen сообщила, что США проинформировали союзников по НАТО о планах прекратить участие в планировании будущих военных учений в регионе. В апреле США объявили о выводе войск с польского военного аэродрома Ясьонка возле Жешува, который является ключевым логистическим узлом для западной военной помощи Украине.​

Напомним, Трамп ранее анонсировал, что Соединенные Штаты Америки будут требовать от союзников - стран Североатлантического Альянса - увеличить расходы на НАТО до 5% ВВП.

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