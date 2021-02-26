Мир В Австралии новости на сайтах официально сделали платным товаром

2021-02-26 10:12

Парламент Австралии одобрил законопроект, согласно которому цифровые платформы обязаны платить СМИ за их новости. 

Как заявил главный казначей страны Джош Фрайденберг, данный законопроект предложил глава правительства Скотт Моррисон.

"Парламент одобрил <...> обязательный кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс переговорной силы между новостными СМИ и цифровыми платформами. Он гарантирует, что новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, который они создают, а также создаст условия для ведения добросовестных переговоров и справедливого арбитражного процесса разрешения споров", - указано на сайте главного казначея.

При этом Фрайденберг отметил прогресс, достигнутый американскими компаниями Google и Facebook в достижении коммерческих договоренностей с австралийскими новостными СМИ.

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