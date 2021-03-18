Еще один нардеп из президентской политсилы попался на пикантной переписке прямо в сессионном зале Верховной Рады.
На этот раз "отличился" "Слуга народа" Олег Семинский, который переписывался с любовницей во время заседания парламента. Соответствующее видео опубликовал "Цензор.нет".
Сообщается, что девушку зовут Екатерина Демченко, но в телефоне нардепа она подписана как "Черк Нат Сивер".
Сначала девушка звонит нардепу в WhatsApp. Он сбрасывает и перезванивает. Высвечивается номер. По этому номеру в Telegram находит контакт Екатерины Демченко (фото у нее в Facebook, в Telegram и в телефоне нардепа под именем "Черк Нат Сивер" совпадают).
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз", - пишет Семинский.
"М-м-м-м, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", - отвечает "Черк Нат Сивер".
Абоненты называют друг друга "котиками", обсуждают "вчерашнее", а также обмениваются любовными смайлами и комплиментами.