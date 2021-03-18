Украина В соцсети Likee заблокировали аккаунты 8-летней блогерши Миланы и ее парня

2021-03-18 17:00

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что социальная сеть Likee заблокировала аккаунты несовершеннолетних блогеров Миланы Маханец и Павла Пая, которые вели публичный "роман" в соцетях.

Об этом Кулеба сообщил в комментарии "Стране".

По словам детского омбудсмена, пришел ответ от человека, который представляет офис Likee по поводу "романа" несовершеннолетних Миланы и Павла.

"Нас возмутила история с "романом" несовершеннолетних Миланы и Павла. Их аккаунты в нашей социальной сети в настоящий момент заблокированы", - процитировал фрагмент ответа Николай Кулеба.

Отметим, Likee - это социальная сеть, идентичная TikTok. Она предоставляет возможность создавать и редактировать видео с использованием различных эффектов. Значительную долю аудитории составляют дети и подростки от 5 до 12 лет.

В аккаунте Миланы Маханец в Instagram указано, что у нее 6 миллионов подписчиков в Likee. У Паши Пая отмечено, что на него в этой соцсети подписались 500 тысяч фолловеров.

Напомним, что недавно вокруг публичного романа 8-летней Миланы Маханец и 13-летнего Паши Пая вспыхнул громкий скандал. Дети выкладывали фото и видео, на которых они обнимаются, целуются и даже спят в одной кровати.

Высказался по этому поводу и уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Он заявил, что сразу обратился по этому поводу в МВД, Генпрокуратуру, киберполицию и социальные службы. Уже на следующий день полицейские открыли дело по факту распространения порнографических материалов.