Мир Во Франции подали групповой иск против социальной сети TikTok из-за самоубийств подростков

2024-11-08 19:31

Семь семей во Франции подали иск против социальной сети TikTok, обвиняя платформу в том, что она подвергла их детей влиянию вредного контента, что привело к тому, что двое подростков покончили с собой в возрасте 15 лет. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на иск и информацию от адвоката Лора Бутрон-Мармион.

Истцы утверждают, что алгоритм TikTok показал семи подросткам видео, которые пропагандируют самоубийство, самоповреждение и расстройства пищевого поведения.

Семьи подали общий иск в суд города Кретей. Адвокат заявила, что это первое такое общее дело в Европе.

"Родители хотят, чтобы юридическая ответственность TikTok была признана в суде. Это коммерческая компания, которая предлагает продукт потребителям, которые к тому же несовершеннолетними. Поэтому они должны отвечать за недостатки продукта", - подчеркнула правозащитница.