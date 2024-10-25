Мир Норвегия запретит использование любых соцсетей детьми до 15 лет

2024-10-25 20:34

Правительство Норвегии намерено ввести запрет на использование соцсетей детьми до 15 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что таким образом руководящая партия лейбористов стремится бороться с "властью алгоритмов", которая склоняет детей к "одностороннему восприятию действительности", а также помочь родителям, которые "стремятся защитить своих детей, но не могут сказать им четкое "нет".

В Норвегии уже действует запрет иметь страницы в социальных сетях для тех, кто не достиг 13-летнего возраста. Более того, более половины 9-летних, 58% 10-летних и 72% 11-летних детей пользуются соцсетями.

Власти планируют ввести дополнительные меры предосторожности, чтобы дети не могли обойти возрастные ограничения. Планируется внести поправки в закон о персональных данных, согласно которым пользователи соцсетей должны достигнуть 15 лет, чтобы дать согласие на обработку личной информации. Кроме того, правительство намерено разработать специальный механизм проверки возраста.

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