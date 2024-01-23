ВОЙНА В Украине СБУ разоблачила группу вражеских агитаторов в украинском сегменте соцсетей

2024-01-23 11:33

Служба безопасности задержала еще четырех вражеских агитаторов, в том числе тиктокера, который восхвалял удар Искандерами по Харькову. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Пророссийские интернет-агитаторы действовали в разных регионах страны. Они героизировали воздушные атаки россии на гражданскую инфраструктуру Украины и дискредитировали командование Сил обороны.

Фигуранты призывали к капитуляции перед страной-агрессором и разжигали ненависть среди разных национальных общин Украины.

Так, в Одессе задержан местный блогер, разместивший в ТикТок собственное видео, в котором оправдывал воздушную атаку рашистов на Харьков 2 января. Тогда оккупанты ударили по городу ракетами типа Искандер, что привело к большому количеству погибших и раненых местных жителей.

Несмотря на это, фигурант пытался отбелить военное преступление россиян перед 12-тысячной аудиторией пользователей своей страницы. В этот же день этот фейк вышел в эфире российского телевидения, откуда его подхватили пропагандистские информресурсы.

В Киевской области киберспециалисты СБУ разоблачили местную жительницу, которая через собственные аккаунты в Facebook и Telegram агитировала украинцев "сложить оружие" и не сопротивляться рашистам. Также злоумышленница использовала интернет-ресурсы для распространения фейков о разных национальных общинах Украины.

В Черкасской области контрразведчики СБУ разоблачили местного жителя, выступавшего в поддержку оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей. Кроме того, имея вид на жительство в России, мужчина героизировал российских захватчиков и отрицал их военные преступления в Украине.

В Днепре задержан координатор местной ячейки прокремлевской организации "Народовластие". Злоумышленник от имени "общественного объединения" публиковал в соцсетях фейки по отношению к представителям местных религиозных общин.

В настоящее время всем фигурантам сообщили о подозрении. Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.