Политика фото На здании Офиса президента сторонники Стерненко оставили после себя свастику

2021-03-21 11:30

В ходе протестов возле здания Офиса президента в поддержку радикала Сергея Стерненко активисты разрисовали стены не только надписями и аббревиатурами, но и оставили после себя символ нацистской свастики.

Снимок, на котором видна свастика, разместил журналист Виталий Тысячный.

На тот факт, что среди разнообразия надписей, есть и нацистский символ обратил внимание нардеп от "Оппоплатформы за жизнь" Ренат Кузьмин

"Как думаете, что делает нацистская свастика, нарисованная на стене Офиса Президента рядом с призывом освободить Стерненко, осуждённого к лишению свободы за похищение человека и пытки, к тому же обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, оружия и умышленном убийстве", - написал Кузьмин.