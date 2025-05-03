Политика Администрация Трампа начала подготовку к возобновлению диалога с Северной Кореей

2025-05-03 10:31

Администрация президента США Дональда Трампа начала готовиться к открытию диалога с Северной Кореей. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники среди чиновников.

По данным издания, Трамп ясно дал понять, что хочет вновь установить контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Также он заинтересован в возможной личной встрече.

Axios пишет, что команда по вопросам национальной безопасности Трампа начала предварительную подготовку к открытию диалога.

Один из чиновников отметил, что администрация занимается начальным планированием, чтобы быть готовыми к тому, что внимание Дональда Трампа переключится на КНДР – для чего может быть достаточно "одного красноречивого письма" от Ким Чен Ына.

Добавим, в январе Дональд Трамп подтвердил, что планирует возобновить контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном.