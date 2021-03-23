Мир фото Основатель Twitter Джек Дорси продал свой первый твит за 2,9 миллиона долларов

2021-03-23 14:42

Первый в истории твит, который сделал один из основателей соцсети Twitter Джек Дорси, ушел с молотка на онлайн-аукционе за 2,9 млн долларов.

Деньги, полученные от продажи своих первых пяти слов в собственной соцсети, Дорси решил перевести благотворительной организации Give Directly в Африке

Как сообщается на сайте аукциона Valuables, новым обладателем твит-сообщения, датированного 21 марта 2006 годом, и созданного в виде NFT-токена, стал глава компании Bridge Oracle Хакан Эстави. За данное приобретение он выложил 2 млн 915 тыс. 835 долларов и 47 центов.

Начальная цена лота стартовала от 1 доллара. Первый в истории твит изъявили желание купить более 20 человек.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Twitter начал массово блокировать и удалять аккаунты противников вакцинации

2021-03-03 09:11

Twitter заблокировал почти четыре сотни аккаунтов, связанных с РФ и Ираном

2021-02-24 15:46

Twitter запустил новую программу по распознаванию и блокированию фейков

2021-01-26 12:43

Создатель Twitter признал, что блокировка страницы Трампа создала опасный прецедент

2021-01-15 09:11

Еще новости в разделе "Мир"

фото Основатель Twitter Джек Дорси продал свой первый твит за 2,9 миллиона долларов

2021-03-23 14:42

Стали известны детали десятого сезона сериала Американская история ужасов

2021-03-23 14:23

В НАТО стартовала подготовка к саммиту - основные вопросы и главные угрозы

2021-03-23 12:23

Сегодня во Франции судят бывших топ-менеджеров IKEA, которые шпионили за сотрудниками

2021-03-22 13:24
Все статьи раздела "Мир"

Мир

фото Основатель Twitter Джек Дорси продал свой первый твит за 2,9 миллиона долларов 2021-03-23 14:42
Стали известны детали десятого сезона сериала Американская история ужасов 2021-03-23 14:23
В НАТО стартовала подготовка к саммиту - основные вопросы и главные угрозы 2021-03-23 12:23
Сегодня во Франции судят бывших топ-менеджеров IKEA, которые шпионили за сотрудниками 2021-03-22 13:24