Мир фото Основатель Twitter Джек Дорси продал свой первый твит за 2,9 миллиона долларов

2021-03-23 14:42

Первый в истории твит, который сделал один из основателей соцсети Twitter Джек Дорси, ушел с молотка на онлайн-аукционе за 2,9 млн долларов.

Деньги, полученные от продажи своих первых пяти слов в собственной соцсети, Дорси решил перевести благотворительной организации Give Directly в Африке

Как сообщается на сайте аукциона Valuables, новым обладателем твит-сообщения, датированного 21 марта 2006 годом, и созданного в виде NFT-токена, стал глава компании Bridge Oracle Хакан Эстави. За данное приобретение он выложил 2 млн 915 тыс. 835 долларов и 47 центов.

Начальная цена лота стартовала от 1 доллара. Первый в истории твит изъявили желание купить более 20 человек.