Мир фото Илон Маск решл уволить каждого второго сотрудника Twitter - безработными станут более 3,5 тыс человек

2022-11-04 22:12

Новый владелец "синей птички" Илон Маск намерен уволить половину сотрудников Twitter. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

На данный момент в компании Twitter работает около 7500 сотрудников. Уже есть сведения, что "около 50 процентов людей будут уволены". Также Маск хочет отменить правила модерации контента.

Новый владелец Twitter уже проинформировал персонал об увольнениях. Также он намерен отменить возможность удаленной работы для сотрудников и вернуть всех в офис. 

Ранее Маск опроверг сообщение New York Times, в котором говорилось, что он планирует уволить сотрудников Twitter исключительно  чтобы избежать выплаты грантов на акции. По его словам, это просто бизнес, ничего личного.

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фото Що покаже Національна опера України у листопаді - репертуар, прем’єри, замовлення квитків 2022-11-01 21:51
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