Детали НАЕК «Енергоатом» – пограбування продовжується

2021-03-23 15:16

Упродовж останнього місяця державне підприємство НАЕК «Енергоатом» почало активно розраховуватися з накопиченими боргами. Тільки за останній час постачальники запчастин і послуг отримали від компанії виплат на суму близько півмільярда гривень. На перший погляд здається, що це гарна новина, і компанія, що фактично знаходиться на межі повного банкрутства, потроху виходить з кризи. Але насправді така фінансова активність ніщо інше, як чергова корупційна конвульсія розграбованого власним менеджементом напівмертвого державного підприємства.

Аномальна активність збанкрутілої державної компанії у погашенні заборгованості перед постачальниками пояснюється в першу чергу злиттям інтересів двох ворогуючих угруповань, що дотепер конкурували за корупційні потоки в атомній енергетиці.

З одного боку маємо вже досить відомий широкому загалу дует Германа Галущенка і Олега Бояринцева, які в останній період взяли під контроль адміністративну вертикаль компанії «Енергоатом» і перетворили т.в.о президента компанії Котіна на слухняну маріонетку, а з іншого – так звану «бригаду» Фіми Важеєвського, яка спеціалізувалася донедавна на монопольному корупційному постачанні на українські АЕС запчастин і обладнання за завищеними в кілька разів цінами.

Як уже зазначалось, обидва угруповання активно конкурували за контроль над закупками підприємства, використовуючи при цьому всі доступні методи, не гребуючи підкупом, шантажем, та погрозами фізичного впливу. Обидва клани при цьому завжди мали своє високопоставлене лобі у найвищих владних і політичних структурах, зокрема в парламенті, в уряді і на Банковій.

Варто зауважити, що Фіма Важеєвський (якого іноді ще називають Фіма «Порш») за протекції одіозного нардепа Миколи Мартиненка і його ставленика Юрія Недашковського свого часу гордо носив звання короля тіньових схем в українській атомній енергетиці. Він мало не одноосібно вирішував, хто, коли і скільки отримає замовлень від НАЕК «Енергоатом», і в яку суму відкату це обійдеться, під тиском своїх теперішніх «партнерів» Галущенка і Бояринцева і їхніх покровителів Андрія Деркача і Сергія Шефіра. Але в останній рік Важеєвський змушений був зійти з корупційного трону і відійти на другий план. Але завдячуючи провалам, які допустив теперішній, не менш корумпований менеджмент «Енергоатому», знов отримав можливість доступитися до корита і повернувся у велику гру.

За інформацією, отриманою з поінформованого джерела в керівництві НАЕК «Енергоатом», компанії, які отримали проплати на загальну суму у півмільярда гривень, майже повністю є контрольованими людьми Важеєвського. І хоча ви не знайдете його прізвища серед їхніх директорів та засновників, документи при докладному вивченні свідчать, що майже всі компанії зі списку тих, що отримали кошти від НАЕК «Енергоатом» упродовж останнього місяця, так чи інакше мають приналежність чи тісний контакт до людей із близького оточення «Фіми Порша». Зокрема, до Віталія Мірошниченка на прізвисько «Патлатий» та Андрія Майстренка на прізвисько «Мастєр».

Інша частина коштів дісталася фірмам, підконтрольним Олегу Боярінцеву. Їхнім завданням у цій оборудці є швидко і без зайвого шуму вивести і обнулити відкати за нібито поставлені товари і послуги. А від теперішніх керівників НАЕК вимагалося лише забезпечити безперешкодне проходження проплат, що і було зроблено руками керівників ВП «Атомкомплект» Володимира Комарова та Олега Яременка.

Сума відкату, за отриманою ЗМІ інформацією, склала 20%, а це ні багато ні мало – 100 000 000 гривень.

Варто зауважити, що ця сума могла би бути і більшою, але під Галущенком і Бояринцевим останнім часом досить відчутно захитались крісла. Відчуваючи швидку відставку з займаних посад, вони дещо вимушено погодилися на співпрацю з Важеєвським, аби встигнути отримати кошти.

Тобто, на наших з вами очах підприємство, яке і так ледве зводить кінці з кінцями і змушене брати позики на виплату зарплати атомникам, розграбовується вже просто мародерським способом за принципом взяти все, а після мене хоч потоп.

Найкраще порівняння «ділових» якостей теперішнього керівництва в цій критичній для НАЕК ситуації дали самі працівники компанії. Галущенка, Бояринцева і компанію за жадібність, з якою вони намагаються отримати відкати з кожної гривні, яка проходить через рахунки підприємства, уже майже відкрито в очі наші співрозмовники у адміністрації НАЕК називають не інакше, як гієнами, адже їхній кримінальний апетит давно перейшов межі здорового глузду і ставить під загрозу не просто економічне виживання підприємства, а навіть стабільну і безпечну експлуатацію українських АЕС.

Правоохоронцям варто було б поцікавитися документацією про проведення ремонтів на енергоблоках і перипетіями довкола подальшого введення їх в експлуатацію. Навіть поверхневе вивчення паперів, які опинились у розпорядженні наших колег журналістів-розслідувачів, показує неймовірний рівень цинізму, з яким «рішали» через тиск, шантаж і підкуп намагаються отримати необхідні підписи і пошвидше провести платежі за не до кінця виконані роботи. А йдеться, нагадаємо, про ризик аварії на АЕС і, ймовірно, новий Чорнобиль з мільйонами людських жертв.

Детальніше про те, яким чином відбуваються роботи і закупки на об’єктах підвищеної ядерної небезпеки, напевно можуть розповісти голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков, незговірливий директор ЮАЕС Володимир Лісніченко і директор з продовження експлуатації виконавчої дирекції з виробництва НАЕК «Енергоатом» Тарас Ткач, які через відмову покривати корупційні ігри з ядерними реакторами з подачі вже згаданого тут Бояринцева опинилися на межі звільнення з займаних посад.

Таким чином, головний кадровик НАЕК «Енергоатом», відчуваючи необмежений кредит довіри з боку високопоставлених посадовців в ОПУ, вирішив позбутися всіх неугодних не тільки в структурах, підпорядкованих компанії, але й в органах, які дотепер були незалежними і взагалі мали б здійснювати нагляд і контроль над атомною енергетикою країни. Зокрема, таких, як ДІЯР. Ба більше, за свідченнями джерел, наближених до теперішнього керівництва «Енергоатому», Олег Бояринцев підготував цілий пакет кадрових пропозицій по призначенням у такі структури як Офіс Генерального прокурора (раніше Генеральна прокуратура) і ДБР, а також поклав око на ключові посади у Державному агентстві з управління зоною відчуження та у ДП «СхідГЗК» – єдиного в Україні підприємства, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату.

Контроль над усіма цими структурами відкриє перед угрупованням Галущенка, Бояринцева та Важиєвського просто казкові можливості для збагачення і остаточно закріпить їх монопольне панування над усіма процесами в ядерній енергетиці України.

Крім того, у створенні цієї гігантської корупційної імперії, схоже, зацікавлені спецслужби країни-агресора, адже ділки з оточення «Фіми» (Важеєвського) мають тісні зв’язки у РФ і, власне, звідти через мережу підставних українських і європейських компаній завозять запчастини і обладнання російського виробництва.

Про якість такої продукції годі говорити, але за документами російський металобрухт імпортується з Європи і, відповідно, коштує в рази дорожче. Отже, одна схема породжує іншу, і так до повного знищення енергетичної незалежності України, чого і домагаються «путінські» агенти впливу.

Все це відбувається за повного невтручання правоохоронних органів. Спільними зусиллями обох угруповань будь-які спроби силових органів хоча б поцікавитися ситуацією у НАЕК «Енергоатом» відразу нівелюють. Головну роль тут відіграє екс-оперативник спеціальних служб Дмитро Бузницький, який, як і Олег Бояринцев, в минулому має багатий і цікавий кримінальний бекграунд (побори підприємців, організація рекетирських і рейдерських схем), і добре знайомий зі структурою правоохоронних органів України і має доступ у кабінети найвищих посадовців.

У такій ситуації – за хронічної безпорадності «компетентних» органів і повному порозумінні між корупційними кланами, та ще й за сприяння російської агентури – у НАЕК «Енергоатом» залишається надзвичайно мало шансів на виживання. Про що яскраво свідчать економічні симптоми. Підприємство, яке ще недавно давало стабільний прибуток, всього за рік з хвостиком перетворилося на корупційну клоаку, назбирало мільярди боргів, втратило левову частку ринку електроенергії, бере кредити на виплату зарплат і котиться у прірву.

Хочеться вірити, що перспектива повного колапсу атомної енергетики змусить оточення президента Зеленського вчасно схаменутися і дати команду припинити ці корупційні безчинства.

Адже коли правда відкриється суспільству, буде важко довести, що купка дрібних посадовців змогла налагодити схему розкрадання мільярдів гривень зі стратегічної для країни галузі без благословення і підтримки найвищих посадових осіб держави, в тому числі і з вулиці Банкової.

Як стверджують окремі медіаканали, кар’єрному стрибку Галущенка і Бояринцева сприяв не хто-небудь, а перший помічник президента Зеленського Сергій Шефір.

Справа Порошенкових Свинарчуків порівняно з цим епічним пограбуванням української енергетики буде виглядати кишеньковою крадіжкою у тролейбусі, а політичні наслідки для «Зе» і його команди будуть куди фатальнішими, ніж для попередників. Зеленський обіцяв, що стане вироком для корупціонерів, а натомість, хоч, мабуть, і не бажаючи цього, став політичним прикриттям для багатомільярдних розкрадань. Хочеться вірити, що глава держави здатний навести лад у своїй власній адміністрації, а правоохоронні органи, незважаючи на високі чини і посади, зможуть нарешті на основі озвучених фактів розпочати неупереджене розслідування щодо корупційних кланів, що немов спрут оплутали своїми злочинними схемами українську атомну енергетику. Звертаємося до СБУ, НАБУ, ОГП і ДБР з наполегливим проханням дати публічну реакцію на цей матеріал і розпочати відповідну перевірку фактів, адже ціною зловживань можуть стати десятки тисяч життів.

Джерело