Пограбування Лувр у центрі Парижа: найбільший діамант з колекції прикрас Наполеона вцілів

2025-10-20 08:23

Зловмісникам знадобилося всього сім хвилин, щоб пограбувати музей Лувр у центрі Парижа. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс, передає Le Parisien.

За його словами, зловмисники діяли спільно і раніше проводили розвідку місцевості. Злочинці використали будівельну платформу, щоб проникнути до музею. Цей спосіб дозволив їм швидко потрапити всередину та здійснити крадіжку.

Грабіжники вкрали дев'ять цінностей з колекції Наполеона, але не винесли найбільшого діаманту з колекції прикрас імперератора - Регент вагою 140 карат.

Зазначається, що на вулиці поблизу музею знайшли один з експонатів - зламану корону імператриці Євгенії Богарне. Злодії викинули її з невідомих причин.

Галерея Аполлона, де відбулося ограблення, - культове місце в Лувре, там зберігаються деякі з найцінніших історичних колекцій музею.

Прокуратура Парижа підтвердила початок розслідування. Там заявили, що в Луврі мала місце крадіжка ювелірних виробів, і що розслідування веде підрозділ, який бореться з незаконним обігом культурних цінностей. Наразі оцінюється завдана шкода.