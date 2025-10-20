Світ Пограбування Лувр у центрі Парижа: найбільший діамант з колекції прикрас Наполеона вцілів

2025-10-20 08:23

Зловмісникам знадобилося всього сім хвилин, щоб пограбувати музей Лувр у центрі Парижа. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс, передає Le Parisien.

За його словами, зловмисники діяли спільно і раніше проводили розвідку місцевості. Злочинці використали будівельну платформу, щоб проникнути до музею. Цей спосіб дозволив їм швидко потрапити всередину та здійснити крадіжку.

Грабіжники вкрали дев'ять цінностей з колекції Наполеона, але не винесли найбільшого діаманту з колекції прикрас імперератора - Регент вагою 140 карат.

Зазначається, що на вулиці поблизу музею знайшли один з експонатів - зламану корону імператриці Євгенії Богарне. Злодії викинули її з невідомих причин.

Галерея Аполлона, де відбулося ограблення, - культове місце в Лувре, там зберігаються деякі з найцінніших історичних колекцій музею.

Прокуратура Парижа підтвердила початок розслідування. Там заявили, що в Луврі мала місце крадіжка ювелірних виробів, і що розслідування веде підрозділ, який бореться з незаконним обігом культурних цінностей. Наразі оцінюється завдана шкода.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео В Лувре облили гороховым супом самую известную картину мира

2024-01-29 10:27

От виртуального Лувра до онлайн-бара или как проводят досуг в Украине

2021-12-31 08:37

Лувр подал в суд на Pornhub за сексуальную эксплуатацию классических шедевров без разрешения

2021-07-22 14:00

Лувр можно посмотреть онлайн - вся коллекция музея оцифрована и выставлена в свободный доступ

2021-03-30 14:23

Еще новости в разделе "Світ"

Пограбування Лувр у центрі Парижа: найбільший діамант з колекції прикрас Наполеона вцілів

2025-10-20 08:23

Google інвестує $15 млрд у створення центру обробки даних із штучним інтелектом в Індії

2025-10-18 13:34

Дональд Трамп виявився одним із найбільших інвесторів у криптовалюту у світі

2025-10-17 14:39

Збирати та обслуговувати двигуни для винищувачів п’ятого покоління F-35 будуть у Фінляндії

2025-10-17 12:29
Все статьи раздела "Світ"

Світ

Пограбування Лувр у центрі Парижа: найбільший діамант з колекції прикрас Наполеона вцілів 2025-10-20 08:23
Google інвестує $15 млрд у створення центру обробки даних із штучним інтелектом в Індії 2025-10-18 13:34
Дональд Трамп виявився одним із найбільших інвесторів у криптовалюту у світі 2025-10-17 14:39
Збирати та обслуговувати двигуни для винищувачів п’ятого покоління F-35 будуть у Фінляндії 2025-10-17 12:29