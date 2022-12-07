ВОЙНА В Украине Є ознаки, що росіяни можуть залишити ЗАЕС – президент Енергоатому

2022-12-07 08:24

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що зараз вони спостерігають ознаки того, що російські загарбники можуть готуватися залишити Запорізьку атомну електростанцію.

"В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію , що з’явилися ознаки того, що окупанти, можливо, збираються покинути ЗАЕС.

По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти".

Котін підкреслив, що "поки зарано говорити, що російські військові їдуть із ЗАЕС", але можна сказати, що вони "готуються".