ВОЙНА В Украине Є ознаки, що росіяни можуть залишити ЗАЕС – президент Енергоатому

2022-12-07 08:24

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що зараз вони спостерігають ознаки того, що російські загарбники можуть готуватися залишити Запорізьку атомну електростанцію.

"В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію , що з’явилися ознаки того, що окупанти, можливо, збираються покинути ЗАЕС.

По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти".

Котін підкреслив, що "поки зарано говорити, що російські військові їдуть із ЗАЕС", але можна сказати, що вони "готуються".

subscriber subscriber

Еще по теме

Казахстан: Токаев с большим отрывом победил в досрочных президентских выборах, набрав свыше 80% голосов

2022-11-21 12:28

"Украинцы гибнут от иранского оружия": президент Израиля уличил Иран во лжи

2022-10-27 16:00

В Офисе президента призвали готовиться к отключениям э/э и воды по всей Украине

2022-10-18 18:00

На входах и выходах из черноморских портов Украины образовалась очередь из 120 судов. «Зерновой коридор» уже на грани срыва!

2022-10-13 12:02

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото Как подключиться к сети другого оператора если пропала мобильная связь и интернет

2022-12-07 14:31

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии - графики не действуют

2022-12-07 13:35

В Украину за месяц ввезли 136 тысяч генераторов на сумму около 88 млн долларов

2022-12-07 12:28

В Польше стартовала масштабная кампания по сбору денег на зимнее снаряжение для ВСУ

2022-12-07 11:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото Как подключиться к сети другого оператора если пропала мобильная связь и интернет 2022-12-07 14:31
В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии - графики не действуют 2022-12-07 13:35
В Украину за месяц ввезли 136 тысяч генераторов на сумму около 88 млн долларов 2022-12-07 12:28
В Польше стартовала масштабная кампания по сбору денег на зимнее снаряжение для ВСУ 2022-12-07 11:35