Спорт фото Британский "Похититель тел" уничтожил "Русского Витязя" в чемпионском бою

2021-03-28 14:00

Британец четыре раунда избивал соперника, пока тот не упал.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт взял убедительный реванш у россиянина Александра Поветкина, победив того в главном бою шоу на Гибралтаре.

Уайт со стартового раунда без разведки бросился вперед и часто удары достигали цели. Особенно часто проходили удары справа, но при этому британец шел в атаку осторожно, памятуя, как пропустил в первом бою.

В этом бою такого не случилось. Уже в первом раунде Поветкин серьезно зашатался, мощный удар навстречу он пропустил в третьем раунде, чудом оставшись на ногах. Был потрясен Поветкин и в начале четвертого раунда, но Уайт осторожничал, не бросался добивать, выжидая момент.

Такой момент пришел позже в четвертом раунде. После серии тяжелых ударов Поветкин упал. Россиянин с трудом поднялся на ноги, но рефери, оценив состояние Александра, дал отмашку.