Мир Группировка ХАМАС начала передачу Израилю тел погибших заложников

2025-02-21 12:29

Радикальная палестинская группировка ХАМАС передала Израилю тела четырех заложников. Среди них дети, ставшие символом арабо-израильской войны, сообщает The Jerusalem Post.

Тела 33-летней Шири Бибас, ее сыновей - пятилетнего Ариэля и двухлетнего Кфира, а также 83-летнего Одеда Лифшица передали представителям Международного комитета Красного Креста на юге сектора Газа.

Семья Бибас была похищена 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз. Муж Шири был освобожден 1 февраля в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем. После освобождения он сообщил, что не располагал информацией о судьбе своей жены и детей.

Погибший Одед Лифшиц был известным журналистом и активистом, одним из основателей кибуца Нир-Оз. Он посвятил свою жизнь помощи другим, включая транспортировку больных жителей Газы в израильские больницы.

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