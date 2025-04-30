ВОЙНА В Украине Тело украинской журналистки Рощиной рашисты вернули со следами убийства и без внутренних органов

2025-04-30 09:35

Тело погибшей украинской журналистки Виктории Рощиной вернули после российского плена без глаз, мозга и части гортани. Об этом сообщает издание Важные истории со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

По его словам, у Рощиной отсутствовали глазные яблоки, мозг и часть гортани. Кроме того, была сломана подъязычная кость. Генпрокуратура Украины начала расследовать ее гибель в марте 2025 года.

Судмедэксперт, с которым пообщались СМИ, подчеркнул, что такие повреждения могут указывать на удушение.

"Удалять горло во время вскрытия - нестандартная практика. Гортань может быть хорошим доказательством удушения. При этом у жертв часто ломается подъязычная кость. В глазах – кровоизлияние, в мозге – признаки нехватки кислорода", - объяснил он.

Источники в украинских правоохранительных органах сообщили, что тела украинцев иногда возвращают из россии без внутренних органов, вероятно, чтобы скрыть следы насилия, считают СМИ.

Тело журналистки Виктории Рощиной, которую россияне вернули Украине во время обмена, принадлежит ей с вероятностью 99%. Однако, по словам Юрия Белоусова, руководителя Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, "из-за состояния тела, изменений и из-за мумификации" причины смерти установить пока не удается.

Виктория Рощина пропала 3 августа 2023 года на оккупированной территории, куда отправилась с журналистской миссией. В мае 2024 года россия признала ее задержание, а уже в октябре стало известно о ее гибели в российском заключении. Офис генерального прокурора Украины, который изначально открыл уголовное производство по факту исчезновения Рощиной, после смерти журналистки переквалифицировал дело, которое теперь расследуют как "военное преступление, связанное с умышленным убийством".