Мир Власти Непала закрыли все школы и вузы из-за загрязнения воздуха

2021-03-30 15:21

В связи с излишне высоким уровнем загрязнения воздуха в Непале временно закрываются все школы и университеты. Об этом сообщает Синьхуа.

"Правительство Непала решил закрыть все академические учреждения страны на четыре дня, начиная со вторника, поскольку состояние воздуха находится на опасном уровне", - говорится в сообщении.

Решение закрыть все учебные заведения, начиная с дошкольных и до высших, принято на экстренном заседании министерства образования, науки и технологий под руководством министра образования Кришны Гопала Шрестхи.

"Школы и колледжи пришлось закрыть, чтобы свести к минимуму воздействие на учащихся и учителей ухудшающихся погодных условий по всей стране. Мы надеемся, что к следующей неделе уровень загрязнения снизится", - рассказал пресс-секретарь министерства Дипак Шарма.

Загрязнение воздуха в Катманду и других крупных городах страны остается одним из самых высоких в мире. По словам официальных лиц, причиной загрязнения является дым от лесных пожаров и смог.