ВОЙНА В Украине Киевлян обещают предупредить об угрозе загрязнения воды минимум за сутки

2024-09-12 08:26

На фоне загрязнения Десны, в случае угрозы населению, киевлян проинформируют о ситуации, как минимум, за сутки. Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.



По его словам, замеры, а также контрольные точки находятся выше по течению по Десне. В связи с чем результаты анализа получаются на границе Черниговской и Киевской областей, или за 70 км до устья реки.

"То есть за сутки, как минимум, мы будем знать ситуацию, когда это пятно дойдет уже по времени до Киева. Конечно, мы будем проводить информирование населения города в таком случае, что нужно делать и в каких местах могут быть введены какие-то ограничения по водоснабжению. Но все будет зависеть от той ситуации, из которой мы столкнемся", - сказал Ткачук.



Генеральный директор Киевводоканала Олег Лисюк отметил, что пессимистический сценарий очень маловероятен.



"То есть мы видим, что развод идет. Это органическое загрязнение. Органическое загрязнение - это те соединения, которые попали в виде органики в воду и они потребляют кислород. За счет этого, когда повышается химическое потребление кислорода, а уровень кислорода падает, поэтому идет мор рыбы, потому что кислорода в воде очень мало. Сейчас мы видим, что разбавление идет", - объяснил он.



По словам Лысюка, вероятно и то, что пятно даже не дойдет до Киева в том объеме, который мог бы вызвать беспокойство. Пока же ситуация находится под контролем.



"В случае ухудшения показателей качества воды в Десне, будет внедрена технология усиленной очистки с использованием пылевидного активированного угля, эффективно устраняющего органические загрязнения и неприятные запахи", - объяснил он.



Для этого ЮНИСЕФ готовы предоставить 120 тонн активированного угля. Груз уже в пути, прибытие ожидается в пятницу, 13 сентября.