Мир Нечем дышать: загрязнение воздуха в Пекине в восемь раз превысило безопасную норму

2022-01-24 13:56

В столице Китая Пекине содержание мелкодисперсной пыли в воздухе 24 января почти в восемь раз превысило безопасную норму ВОЗ. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на данные пекинского центра экоконтроля.

Данный показатель в городе составляет более 200 мкг на куб. метр. При этом безопасный уровень содержания в воздухе мелких частиц по нормам ВОЗ соответствует 25 мкг на куб. метр.

Таким образом, вредные выбросы в атмосферу Пекина достигли уровня, который по официальным стандартам КНР относится к "серьезному загрязнению". Причем, настолько неблагоприятная ситуация зафиксирована во всех районах города.