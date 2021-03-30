Украина фото Офиса президента Зеленского полностью отмыли от последствий погрома

2021-03-30 10:22

Клининговая компания уже полностью очистила фасад Офиса президента от последствий погрома. Сейчас о погроме на Банковой напоминают только отсутствующие двери на главном входе в здание.

Как сообщает Страна, вчера вечером на месте находились только два сотрудника, один из которых натирал гранитные плиты до блеска, что является завершающим этапом работ. Они признались журналистам, что отмывать краску было очень сложно.

"Поверхность плитки пористая, краска глубоко проникает, а химия снимает только верхний слой. Приходилось по два раза мыть. Краска еще и хорошая была, дорогая, распыляли ее толстым слоем, сильно въелась. Намучились. Еле отмыли за неделю", - рассказали сотрудники клининговой компании.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Разбитую дверь из Офиса президента приволокли в студию телеканала Коломойского

2021-03-26 12:05

фото Дело Стерненко: протестующие объявили акцию на Банковой бессрочной

2021-02-24 09:41

Всех задержанных на акции протеста возле Офиса президента в Киеве уже отпустили

2021-02-24 09:12

фото Индийские рабочие из-за снижения зарплаты устроили погром на заводе по производству Apple

2020-12-14 12:15

Еще новости в разделе "Украина"

фото Офиса президента Зеленского полностью отмыли от последствий погрома

2021-03-30 10:22

КАРТА Прогноз погоды на 30 марта: днем будет тепло, а ночью температура может упасть ниже нуля

2021-03-30 09:40

Сепаратисты осуществили ряд провокаций вдоль всей линии разграничения

2021-03-30 09:21

Льготы по-новому, украинцев предупредили о новшестве с транспортом: «Чтобы уравнять права…»

2021-03-29 22:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

фото Офиса президента Зеленского полностью отмыли от последствий погрома 2021-03-30 10:22
КАРТА Прогноз погоды на 30 марта: днем будет тепло, а ночью температура может упасть ниже нуля 2021-03-30 09:40
Сепаратисты осуществили ряд провокаций вдоль всей линии разграничения 2021-03-30 09:21
Льготы по-новому, украинцев предупредили о новшестве с транспортом: «Чтобы уравнять права…» 2021-03-29 22:00