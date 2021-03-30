Украина фото Офиса президента Зеленского полностью отмыли от последствий погрома

2021-03-30 10:22

Клининговая компания уже полностью очистила фасад Офиса президента от последствий погрома. Сейчас о погроме на Банковой напоминают только отсутствующие двери на главном входе в здание.

Как сообщает Страна, вчера вечером на месте находились только два сотрудника, один из которых натирал гранитные плиты до блеска, что является завершающим этапом работ. Они признались журналистам, что отмывать краску было очень сложно.

"Поверхность плитки пористая, краска глубоко проникает, а химия снимает только верхний слой. Приходилось по два раза мыть. Краска еще и хорошая была, дорогая, распыляли ее толстым слоем, сильно въелась. Намучились. Еле отмыли за неделю", - рассказали сотрудники клининговой компании.