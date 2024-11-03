Политика В Офисе президента считают, что Зеленский сможет склонить Трампа на свою сторону — WP

2024-11-03 16:30

Чиновники Офиса президента Украины Владимира Зеленского «оптимистично настроены» по поводу возможной победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Они считают, что Зеленский сможет склонить его на свою сторону.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, говоривших на условиях анонимности из-за «деликатного вопроса».

Несмотря на то, что официальная позиция Киева состоит в том, что Украина продолжит сотрудничество с любым будущим президентом США, «за закрытыми дверями» в правительстве Зеленского видят преимущество в победе Трампа.

По их мнению, его соперница-демократ Камала Харрис сохранит статус-кво, когда Белый дом отклоняет украинские запросы на увеличение военной помощи и снятие ограничений на использование оружия. Однако этот статус-кво не работает на фоне продвижения россии на фронте, считают украинские чиновники.

Они исключают то, что победа Трампа будет катастрофической для Киева и что они якобы боятся такой возможности. Напротив, в Офисе Зеленского считают, что тот сможет убедить Трампа, «если между ними установится личная связь».

Кроме того, по словам чиновника, работавшего в правительстве Зеленского при президентстве Трампа, администрация украинского президента больше связана именно с республиканцем.

Сам же Зеленский, мол, «всегда видел сходство между собой и Трампом», ведь оба пришли к власти с нетипичным прошлым: Зеленский из мира шоу-бизнеса, а Трамп — из мира бизнеса. Именно это вроде бы должно помочь построить между ними хорошие отношения.

Украинский президент и его команда «любят простые решения», «а Трамп — человек простых решений», сказал чиновник. Два других чиновника считают, что заявления Трампа по Украине хоть и были негативными, но это была, мол, лишь «предвыборная риторика», которая «не обязательно будет коррелироваться с его действиями в должности».

Однако некоторые украинские чиновники все же признали, что при Трампе возможны негативные последствия для Украины. Они обеспокоены тем, что тот может настаивать на том, чтобы Украина пошла на территориальные уступки россии.

Трамп и война в Украине

Дональд Трамп публично не обнародовал своих планов по поводу Украины, однако не мог обойти вопросы об этом во время своей предвыборной кампании. Республиканец неоднократно утверждал, что «закончит войну», если будет переизбран, не раскрывая, что именно будет делать.

Reuters писал, что советники Трампа представили план, согласно которому тот в случае переизбрания будет предоставлять Украине дополнительную военную помощь, только если Киев согласится на переговоры с москвой. Кроме того, кандидат в президенты США заявлял, что остановит финансовую помощь Украине.

На дебатах с Джо Байденом 28 июня он назвал «неприемлемыми» требования путина о выводе украинских войск из оккупированных регионов и отказе Украины от вступления в НАТО. Джеймс Ди Вэнс, которого Трамп выбрал своим кандидатом в вице-президенты, озвучил противоположное мнение.

Уже на дебатах с Камалой Харрис Трампа дважды спросили, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне против россии. На это он дважды ответил, что хочет, чтобы она прекратилась и не погибали люди. Харрис в свою очередь заявила, что Трамп просто сдаст Украину через 24 часа после того, как станет президентом.

Позже Трамп публично пообещал «выйти» из войны в Украине, поскольку, по его мнению, Вашингтон «застрял» в ней. «Мы должны выйти. Байден говорит: “Мы не уйдем, пока не победим”. Что произойдет, если они не выиграют?» — сказал республиканец.