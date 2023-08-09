ВОЙНА В Украине Когда будут заключены соглашения о гарантиях безопасности Украины на пути к НАТО

2023-08-09 09:35

Первые соглашения о предоставлении гарантий безопасности Украине на пути к НАТО будут заключены до конца года. Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.

Он напомнил, что уже начаты переговоры с США по заключению двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности.

"Мы также договорились со всеми странами, которые являются подписантами декларации в Вильнюсе и которые присоединились к ней, о начале аналогичных консультаций. В течение этого или следующего месяца они начнутся", - заявил он.

Ермак выразил надежду, что "первые соглашения могут появиться уже к концу этого года".

"Эти гарантии безопасности - как ПВО против грядущей мировой войны", - подчеркнул руководитель ОП.

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К этой декларации G7 может подключиться любая страна, которая на двустороннем уровне официально согласится предоставить те или иные гарантии Украине.