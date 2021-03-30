Мир Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл разорвали отношения с Елизаветой II

2021-03-30 10:41

Принц Гарри и Меган Маркл во время жизни при королевском дворце горели желанием активно участвовать в деятельности семьи. Но королева Елизавета II отвергла инициативы пары.

Об этом сообщает издание The Express со ссылкой на королевского эксперта Кэти Николл. По словам женщины, герцог и герцогиня Сассекские хотели изменить старые установки и внести что-то новое в ритм жизни монаршей семьи.

"Гарри и Меган очень хотели бы принять участие в обсуждении того, как дворец может стать более эффективным местом работы. Но у меня такое ощущение, что все это решалось внутри компании. Об этом заботились придворные под наблюдением королевы и членов королевской семьи",– рассказала эксперт.

Николл также уточнила: после того, как Меган и Гарри выдвинули ряд обвинения против королевской семьи, в том числе и в расизме, Елизавета II инициировала расследование. Однако супругов также не пригласили поучаствовать в нем.

"Я думаю, это весьма показательно, что Меган и Гарри не пригласили участвовать в расследовании. Их намеренно держат на расстоянии от этого. Пара разорвала отношения с дворцом, с придворными..." – добавила инсайдер.

Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены цветом кожи будущего малыша.

Затем Маркл шокировали заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".

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