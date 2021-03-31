Курьезы фото Илон Маск в шоке! Создатель Мивины начал выпускать роскошные электромобили с 10-летней гарантией

2021-03-31 21:41

Первый миллиардер Вьетнама и создатель бренда "Мивина" Фам Нят Выонг создал компанию VinFast, которая производит электромобили. Они выпустили уже первое авто, на которые действует 10-летняя гарантия.

Заниматься макаронами быстрого приготовления предприниматель начал в 1995 году. "Мивина" стала очень популярной в стране и в 2010 году он продал бренд компании Nestle за 150 миллионов долларов. Параллельно во Вьетнаме он создал компанию Vingroup, которая имеет дочерний филиал VinFast. И, как сообщается на их сайте, они начали принимать заказы на свой первый электромобиль VF e34.

Автомобиль стоит почти 30 000 долларов, но при раннем предзаказе его можно приобрести за 25 000 и получить бесплатную подписку на аренду аккумулятора на 1 год. Поставлять автомобили сразу с батареей в компании отказались, чтобы уменьшить расходы и обеспечить гарантию на качество и срок ее службы. После ухудшения работы аккумулятора, его можно будет бесплатно заменить на новый. Аренда аккумулятора стоит 63 доллара.

Машинаиспользует аккумулятор емкостью 42 кВт-ч, дальность хода которого 300 км. VinFast отмечает, что за 15 минут зарядки автомобиль сможет проехать 180 км. Компания начала во Вьетнаме строительство системы зарядных станций и планирует до конца 2021 создать 40 000 портов в 63 провинциях и городах.

VF e34 имеет колесную базу 2611 мм, длину – 4300 мм, ширину – 1793 мм, высоту – 1613 мм, дорожный просвет – 180 мм, массу без груза – 1490 кг. Модель оснащена электродвигателем мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 242 Нм с передним приводом.

VinFast VF e34 получил ряд интересных опций: