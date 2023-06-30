Мир Индия впервые в истории бесплатно передала Вьетнаму свой ракетный корвет INS Kirpan

2023-06-30 14:35

Подаренный корвет INS Kirpan уже покинул порт приписки, сообщает Reuters. Данный корабль был принят на вооружение в 1991 году.

Корабль оснащен орудиями средней и ближней дальности, пусковыми установками и ракетами класса "земля-земля".

Он является первым военным кораблем, подаренным Индией любой стране. В прошлом Индия предоставляла лишь небольшие катера и военную технику таким странам, как Мальдивы и Маврикий, также подлодка была передана Мьянме.

Индия и Вьетнам в последние годы укрепляют свои оборонные связи на фоне более агрессивной внешней политики Китая.

Как заявили в ВМС Индии, передача INS Kirpan "отражает стремление Индии помогать своим единомышленникам для повышения их потенциала и возможностей".

О подарке было объявлено во время визита министра обороны Вьетнама генерала Фан Ван Джанга в Индию в начале месяца.