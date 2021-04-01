Детали Джангиров: Изъятые СБУ в ходе обысков буклеты свидетельствуют, что «Украинский выбор» не вел преступной деятельности, а пропагандировал здоровый образ жизни

2021-04-01 18:04

 

В СБУ заявили громкую задачу – доказать причастность общественной организации «Украинский выбор» к аннексии Крыма, а доказали только то, что данное движение пропагандировало спорт, чтение книг и общение с природой. Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал информацию о том, что Служба безопасности Украины провела 20 обысков у активистов «Украинского выбора» и партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» по всей Украине. Об этом Джангиров написал в Facebook.

«Явно действуя по принципу «чтобы два раза не вставать», следователи СБУ 30 марта провели сразу 20 обысков у активистов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и движения «Украинский выбор – Право народа» Виктора Медведчука», – сообщил публицист.

Джангиров напомнил, что, как сообщается на официальном сайте СБУ, соответствующие мероприятия проводятся с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц.

«Следственные действия проходили в более чем 10 регионах страны. Изъятая доказательная база приобщена к материалам дела», – процитировал публицист информацию с сайта СБУ.

При этом Джангиров предложил обратить внимание, что среди изъятых материалов нет ничего преступного, наоборот, буклеты «Украинского выбора» пропагандировали здоровый образ жизни.

«Но самое интересное – это фотографии материалов, изъятых при обыске, опубликованные на сайте СБУ. Не могу удержаться. Обратите внимание на изображение изъятых брошюр УВ… пропагандирующих здоровый образ жизни (на фото).

«Веди здоровый образ жизни!» – коварно призывал «Украинский выбор» много лет назад. «Спорт, общение с природой, чтение книг, ответственность, гармония в семье СДЕЛАЕТ ТЕБЯ НЕПОБЕДИМЫМ!» – отметил автор.

В завершение Джангиров пришел к выводу, что изъятые СБУ материалы свидетельствуют о деятельности «Украинского выбора» на благо украинцев и Украины.

«Получается, заявили громкую задачу доказать причастность к аннексии Крыма, а доказали только то, что «Украинский выбор» Медведчука пропагандировал спорт, чтение книг и общение с природой. То есть  в конечном итоге, СБУ сама признала, что деятельность УВ была нацелена на благо украинцев и Украины», – заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.

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