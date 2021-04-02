Украина В Украине хотят почти в половину уменьшить размер пособия по временной утрате трудоспособности

2021-04-02 14:42

В Украине больничные листы планируют перевести исключительно в электронную форму и значительно уменьшить размер пособия по временной утрате трудоспособности. Могут также изменится условия предоставления такого пособия и продолжительность его выплаты.

Соответствующий законопроект относительно оптимизации функций Фонда социального страхования разработали в Минсоцполитики. Документ обнародован для обсуждения на официальном сайте ведомства, где каждый желающий может выразить свое мнение касательно его поддержки или неподдержки.

Согласно пояснительной записке к документу, повышение уровня заболеваемости в период пандемии COVID-19 на фоне спада экономической активности, следствием чего является уменьшение поступлений от уплаты ЕСВ, привели к резкому росту расходов Фонда соцстрахования и критическому состоянию финансирования им выплат. Кроме того, в условиях стремительного развития цифровых технологий требуют осовременивания некоторые механизмы выполнения Фондом функций страховика.

В связи с этим, в правительстве решили кардинально изменить существующий порядок выдачи и выплаты больничных – значительно "разгрузить" Фонд соцстраха в части финансирования больничных и ужесточить контроль за их выпиской. Также авторы законопроекта не забыли и о диджитализации сферы социального страхования.

В частности, проектом документа предлагаются такие новации:

1) Листок нетрудоспособности станет только электронным и будет формироваться на основании медицинского заключения, которое тоже будет создаваться в электронной форме. Медицинское заключение должно быть зарегистрировано в электронной системе здравоохранения с соответствующим заключением врача (комиссии врачей).

2) Электронный реестр листков нетрудоспособности станет частью реестра застрахованных лиц, доступ к которому будет возможным с помощью Единого вебпортала "Дия".

3) Фонд соцстраха будет проводить проверку обоснованности медицинских заключений по временной потере трудоспособности в медучреждениях и у врачей, которые проводят медицинскую практику как ФЛП. Для этого в Фонде будут внедрены отдельные должности – страховые эксперты-доктора. Их задачи, обязанности и функции будут отдельно определены Кабмином. При проверке обоснованности медицинских заключений такие страховые эксперты будут иметь право непосредственно посещать медицинские учреждения, истребовать необходимую информацию, копии документов и материалов. Также они будут иметь доступ к информации с ограниченным доступом.

4) В случае установления факта необоснованного медицинского заключения, на основании которого был выдан листок нетрудоспособности, Фонд будет обращаться к докторам, подписавшим такое медзаключение, с требованием компенсировать суммы, которые были выплачены по соответствующему больничному. Примечательно, что такое требование об уплате суммы компенсации по листку нетрудоспособности, сформированному на основании необоснованного медицинского заключения, будет приравнено к исполнительным документам, а соответственно, компенсацию с докторов смогут стягивать в принудительном порядке.

5) Выплата больничных из средств Фонда будет начинаться с 11-го дня нетрудоспособности. До того, в течение 10 дней, больничный работнику будет обязан выплачивать работодатель. Сейчас действует норма, согласно которой работодатель оплачивает только первые 5 дней больничного, а далее начинает выплачивать Фонд соцстраха.

6) Больничные не будут предоставлять за период простоя, кроме случаев, когда временная нетрудоспособность наступила до простоя.

7) Размеры больничных пособий станут меньше:

50% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж до 5 лет (сейчас до 3 лет);

60% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж от 5 до 10 лет (сейчас от 3 до 5 лет);

70% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж от 10 до 15 лет (сейчас от 5 до 8 лет);

80% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж от 15 до 20 лет;

100% средней заработной платы (дохода) - застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж свыше 20 лет (сейчас от 8 лет).

Таким образом, в случае принятия законопроекта, чтобы получить больничные в 100% размере, придется "отпахать" 20 лет. А вот работник со стажем 9 лет, который сегодня имеет право на пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% зарплаты, после "оптимизации функций Фонда" сможет рассчитывать на больничные в размере только 60% заработка.

Кроме больничных, некоторые изменения коснулись и пособия по беременности и родам. В правительстве хотят немного сократить сроки его выплаты - в течение 2 месяцев с даты рождения ребенка (сейчас 70 дней). Также планируют конкретизировать размер пособия на погребение – два прожиточных минимума для трудоспособных лиц, который является действующим на дату смерти (сейчас этот размер определяется Фондом, но не может быть меньше одного прожиточного минимума).