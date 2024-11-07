Жизнь Водителей в Украине ждут существенные изменения: новые выплаты при ДТП с 1 января

2024-11-07 18:26

Водителей в Украине ждут существенные изменения - с 1 января 2025 года возрастут суммы возмещения при ДТП и стоимость автогражданки.

17 июня президент Владимир Зеленский подписал закон 8300, касающийся реформы автострахования.

В начале следующего года возрастут размеры страховых сумм до размеров, установленных в странах ЕС. Также обновляется применение европротокола.

Закон вводится постепенно, в несколько этапов. Некоторые изменения начнут действовать только после окончания военного положения и когда Украина станет членом Европейского Союза.

По новым нормам документа, страховые лимиты будут со временем увеличиваться, чтобы соответствовать европейским нормам (согласно Директиве 2009/103/ЕС).

Обратите внимание, что сейчас при ДТП можно получить компенсацию:

За повреждение имущества: до 160 тыс. грн на человека (максимум 800 тыс. грн на одно ДТП)

За вред здоровью: до 320 тыс. грн на человека

Однако с 1 января 2025 года выплаты вырастут:

За имущество: до 250 тыс. грн на человека (максимум 1,25 млн грн на одно ДТП)

За вред здоровью: до 500 тыс. грн на человека (максимум 5 млн грн на одно ДТП).

Следующее повышение начнётся с 1 января 2026 года или после отмены военного положения. Тогда выплаты станут такими:

За вред здоровью - до 1 млн грн на человека, максимум 20 млн грн на происшествие

За имущество - лимит для одного потерпевшего отменяется, а общий лимит на происшествие составит 2 миллиона гривен.

Также изменились правила по европротоколу. Раньше при самостоятельном оформлении ДТП страховая компания могла выплатить максимум 80 тыс. грн. Теперь это ограничение отменили. Страховая компания может выплатить полную сумму страховки, если только НБУ не установит свой лимит.