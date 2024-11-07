Водителей в Украине ждут существенные изменения: новые выплаты при ДТП с 1 января

Водителей в Украине ждут существенные изменения - с 1 января 2025 года возрастут суммы возмещения при ДТП и стоимость автогражданки.
17 июня президент Владимир Зеленский подписал закон 8300, касающийся реформы автострахования.
В начале следующего года возрастут размеры страховых сумм до размеров, установленных в странах ЕС. Также обновляется применение европротокола.
Закон вводится постепенно, в несколько этапов. Некоторые изменения начнут действовать только после окончания военного положения и когда Украина станет членом Европейского Союза.
По новым нормам документа, страховые лимиты будут со временем увеличиваться, чтобы соответствовать европейским нормам (согласно Директиве 2009/103/ЕС).
Обратите внимание, что сейчас при ДТП можно получить компенсацию:
Однако с 1 января 2025 года выплаты вырастут:
Следующее повышение начнётся с 1 января 2026 года или после отмены военного положения. Тогда выплаты станут такими:
Также изменились правила по европротоколу. Раньше при самостоятельном оформлении ДТП страховая компания могла выплатить максимум 80 тыс. грн. Теперь это ограничение отменили. Страховая компания может выплатить полную сумму страховки, если только НБУ не установит свой лимит.