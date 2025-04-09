ВОЙНА В Украине У Шмыгаля заявили, что все выплаты военным будут осуществляться вовремя и в полном объеме

2025-04-09 12:30

Украинские военные получают денежное обеспечение согласно плану, сообщает Министерство финансов.

В ведомстве отметили, что уже более трех лет полномасштабной войны все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме.

"Так же будет и впредь! Защитники Украины получают и будут получать денежное обеспечение согласно плану. Средства на это предусмотрены в государственном бюджете Украины на 2025 год", - говорится в заявлении.

В Минфине подчеркнули, что информация, которую распространили СМИ о, якобы, угрозе выплат, не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщали, что власти Украины должны увеличить расходы обороны более чем на 200 млрд грн иначе военнослужащие в конце года могут остаться без денежного довольствия.