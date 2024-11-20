Жизнь В Украине пенсионерам будут ежемесячно доплачивать 2361 грн: кто получит выплаты

2024-11-20 21:37

Норма о доплатах содержится в проекте госбюджета.

В Украине во время действия военного положения пенсионеры-чернобыльцы ежемесячно будут получать доплату к пенсии в размере 2361 грн.

Об этом говорится в проекте закона №12000.

Отмечается, что согласно новому законопроекту о Государственном бюджете на 2025 год "чернобыльская пенсия" будет выплачиваться не всем пенсионерам. Эту помощь получают пенсионеры, которые не работают, но постоянно проживают в зонах отселения и проживали или работали там с 1986 по 1993 год.

Пенсионеры, сменившие место жительства после аварии на ЧАЭС или переехавшие в зоны после катастрофы, не получат доплату.

Кроме того, если пенсионер-чернобылец покидает свое постоянное место жительства в зоне отселения и регистрируется за ее пределами, выплата прекращается. Для этого Пенсионному фонду поручено регулярно сверять данные из Единого государственного демографического реестра и других государственных реестров для подтверждения права на продление или прекращение выплат.

Как сообщалось, уже через несколько месяцев Украине могут значительно возрасти тарифы на коммунальные услуги. В частности, на отопление и водоснабжение.