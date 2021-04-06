Детали Практически все мировые СМИ написали о незаконном закрытии "112 Украина", NewsOne и ZiK, а также о санкциях против оппозиционных депутатов Медведчука и Козака

2021-04-06 18:32

Только 10% публикаций из общего количества направлены на поддержку незаконных действий власти

За 2 месяца практически все ведущие мировые СМИ написали о незаконных действиях президента Украины Владимира Зеленского против оппозиционных политиков - председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, его коллеги по партии Тараса Козака, а также относительно закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Всего за период со 2 февраля по 2 апреля опубликовано 10 102 публикации на указанную тему. Из них только 927 материалов были направлены в поддержку действий украинской власти.

Таким образом, 90,09% публикаций поддерживают другую точку зрения, из которых 3140 материалов – поддерживают Медведчука и телеканалы и резко критикуют действия Зеленского и СНБО, и 6053 – информационно-нейтральных публикации.

В данных аналитических и новостных материалах прежде всего акцентировалось внимание на неправомерности и незаконности действий украинской власти и самого президента Зеленского при введении санкций в отношении украинской оппозиции. А закрытие телеканалов называлось прямым нарушением свободы слова и прессы в Украине, в результате чего Зеленский добился введения в Украине жесткой цензуры и перекрыл доступ населения к альтернативному взгляду на ключевые события в стране.

Сами же санкции в этих источниках назывались инструментом борьбы с оппозицией и связывались с желанием Зеленского возобновить свой стремительно падающий рейтинги. Зарубежные издания связывали данные шаги президента и его окружения с влиянием Вашингтона (в американских и европейских СМИ – это подавалось как желание Зеленского найти расположение президента США Джо Байдена). Кроме этого, в последнее время все чаще стали появляться публикации, которые называют режим Зеленского авторитаризмом и диктатурой.

Так, издание Reuters назвало санкции против Медведчука "еще одним шагом для Украины к диктатуре". The Financial Times считает, что такими действиями Зеленский добивается расположения администрации его американского коллеги Джо Байдена.

Немецкое СМИ Зюддойче цайтунг напоминает, что "президент Владимир Зеленский пообещал реформировать Украину. Но судебная система по-прежнему редко беспокоила коррумпированных предпринимателей, таких как Ринат Ахметов. Вы можете спать спокойно".

В статье рассказывается о двойных стандартах Владимира Зеленского. С одной стороны он закрывает телеканалы и вводит санкции в отношении Виктора Медведчука и его окружения, а с другой даёт возможность другому олигарху Ринату Ахметову процветать в Украине. По утверждению автора статьи, санкции в отношении Медведчука – это устранение политического конкурента – остальные олигархи могут спать спокойно.

"Президент теперь поворачивает реформы вспять. В начале февраля Зеленский предпринял меры против дружественного России олигарха Виктора Медведчука, друга президента России Владимира Путина, который в течение многих лет был апологетом России со своей собственной партией и близкими к нему телеканалами. Зеленский закрыл станции, которые официально принадлежат партийному другу Медведчука, и заморозил его состояние. По мнению аналитиков, Зеленский прежде всего хотел устранить политического конкурента", - говорится в статье.

Американский финансовый еженедельник Barron’s пишет, что ситуация в стране не изменится к лучшему, если президент Зеленский закроет "неугодные" каналы. "Бывший комик Зеленский пришел к власти в 2019, обещая закончить войну на Востоке Украины. Но его провал при попытке выполнить это обещание привел к падению его рейтинга на протяжении последних месяцев", - пишет Barron’s.

IntelliNews – портал новостей о бизнесе в своей статье допускает, что Зеленский, вполне возможно, применяет выборочный подход в вопросе борьбы с олигархами в Украине – он ввел санкции против Коломойского и Медведчука, но с его стороны не видно подобных шагов по отношению к не менее могущественным фигурам – Ахметову, Пинчуку.

Журналист Ульрих Хайден в издании NachDenkSeiten подробно описывает ситуацию, которая сложилась в Украине в последние недели в результате принятия президентом Владимиром Зеленским решения о закрытии трёх популярных телеканалов под предлогом борьбы с "пропагандой". Автор старается привлечь внимание немецких СМИ к проблеме принципов свободы слова в Украине. Обращает внимание на факты усиления разгула украинского ультранационализма и приводи пример появления т.нз. "черного списка" из 1500 журналистов телеканалов 112, Newsone и ZIK. "Безразличие немецких СМИ к этим событиям в Украине просто ужасает", - пишет немецкий журналист.

"Тот факт, что украинский президент сейчас принимает массовые меры против оппозиционных СМИ, по всей видимости, связан с тем, что популярность Зеленского и его партии "Слуги народа" сильно упала. Причина потери популярности президентской партии в том, что Зеленский не сдержал ни одного своего обещания. Война на востоке Украины продолжается. Расходы на эксплуатацию жилья в Украине продолжают расти. Нет новых рабочих мест, и украинцев фактически заставляют мигрировать в Польшу и другие страны ЕС", - отмечает журналист.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против народного депутата и соратника пророссийского политика Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми связанных с ним юридических лиц. Санкции предусматривают блокировку телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Телеканалы в своем заявлении раскритиковали санкции и назвали решение властей "политической расправой над несогласными СМИ".

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины "О санкциях" несостоятельны.