Спорт фото Реал Зинедина Зидана в 1/4 финала Лиги чемпионов технично разгромил Ливерпуль

2021-04-07 09:21

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский Реал на своем поле уверенно обыграл Ливерпуль со счетом 3:1.

Уже со старта подопечные Зидана доминировали – они больше контролировали мяч и постоянно находились на половине поля соперника. Первый момент был уже на 2-й минуте встречи – Бензема после вброса из-за боковой пробил низом с левой из-за пределов штрафной, но Алиссон был на месте.

Реал открыл счет - феноменальная передача от Кросса со своей половины поля точно на Винисиуса, который сделал рывок в штрафную и пробил низом точно в левый угол – 1:0.

После забитого мяча Реал еще больше пошел в атаку, полностью нейтрализовав соперника. И, в итоге, удвоил свое преимущество.

Клопп после такого потрясения решил убрать с поля Кейта и выпустить Алькантару, но это не помогло Ливерпулю хоть что-то создать до перерыва. Более того, в первом тайме у гостей не было ни одного удара по воротам.

На старте второй половины встречи Ливерпуль выглядел более уверенно. На 51-й минуте Диогу Жота на скорости ворвался в штрафную и ударил, но попал в ноги защитника. Мяч срикошетил прямо к Салаху – египтянин с близкого расстояния забил ударом от перекладины.

Мадридцы справились с небольшим потрясением и постепенно вернули себе контроль, а потом Винисиус оформил дубль. Хозяева разыграли аут на правом фланге – мяч получил Бензема, который отпасовал на Модрича, а Лука увидел в центре штрафной Винисиуса и сделал прострел – Жуниор в касание низом переиграл Алиссона – 3:1.

У Ливерпуля было еще достаточно времени для того, чтобы отыграть как минимум один мяч, но все свои моменты, которых было не так уж и много, "красные" попросту упустили. Реал же мог увеличить свое преимущество, но мяч упорно не летел в сетку.

В итоге финальный свисток зафиксировал счет 3:1 в пользу Реала, и команда Зидана сделала огромный шаг для выхода в полуфинал. Впереди ответный матч на Энфилде, и Ливерпуль попытается реабилитироваться за столь досадное поражение. Встреча состоится в среду, 14 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

СТАТИСТИКА МАТЧА

Реал – Ливерпуль – 3:1

Голы: Винисиус, 27, 65, Асенсио, 36 – Салах, 51.

Реал: Куртуа – Васкес, Милитан, Начо, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Асенсио (Вальверде, 70), Бензема, Винисиус (Родриго, 85).

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Кабак (Фирмино, 81), Филлипс, Робертсон – Кейта (Алькантара, 42), Фабиньо, Вейналдум – Салах, Жота (Шакири, 81), Мане.

Предупреждения: Васкес – Мане, Алькантара, Александер-Арнольд.