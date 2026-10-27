Спорт Жозе Моурінью назвав 27-річного Андрія Луніна найкращим голкіпером у світі

2026-10-27 11:31

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью схвально оцінив гру українського голкіпера Андрія Луніна в Ель Класіко проти Барселони. Про це повідомляє Madrid Zone.

"Лунін був неймовірним. Ви вже поставили мені два запитання, і жодне з них не стосувалося Луніна. Але якби ми тут програли через помилки Луніна, перше запитання було б саме про нього.

Єдине, що я йому сказав, - він тренується не для того, щоб сидіти на лаві запасних. Він провів матч із великою врівноваженістю та спокоєм. У нас є найкращий воротар у світі, але сьогодні ніхто з нас не плакав через те, що не грає Тібо", - сказав Моурінью.

Для 27-річного українця цей поєдинок став першим у поточному сезоні.

Нагадаємо, Реал переміг Барселону з рахунком 2:1 завдяки дублю Кіліана Мбаппе. Водночас вагомий внесок у перемогу мадридців зробив і Лунін, який неодноразово рятував команду ефектними сейвами.

Після цієї перемоги Реал має у своєму активі 24 очки та відстає від Барселони на три бали в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії сезону 2026/27.

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